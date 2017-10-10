Трамп прокомментировал слова сенатора о возможном начале третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал реплику сенатора-республиканца Боба Коркера, который заявил, что действия американского лидера могут привести к началу третьей мировой войны. Слова президента США передает газета The New York Times.

«Раньше мы были на неправильном пути. Администрации предыдущих президентов США на протяжении последних 25 лет вели нас к очень большой проблеме, которой мир раньше не знал. Сейчас мы на правильном пути, поверьте мне», — сказал Трамп. Газета предполагает, что Трамп говорил об отношениях Вашингтона с Северной Кореей.

Накануне председатель комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что Трамп рассматривает свою администрацию как «реалити-шоу». «Он беспокоит меня. Он должен беспокоить всех, кто переживает за нашу нацию», — подчеркнул сенатор. Также он раскритиковал Трампа за сообщения в Twitter, которыми, по мнению Коркера, президент нанес вред дипломатическим усилиям США.

В тот же день министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские военные должны готовиться к силовым вариантам разрешения ситуации с Северной Кореей.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.