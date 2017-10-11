В Киеве рассказали о воевавших на стороне ЛНР 300 сербах

В рядах ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики воевали более 300 сербов. Об этом в среду, 11 октября, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, передает телеканал «112 Украина».

Он напомнил, что в 2014-м в Сербии был принят закон, который устанавливал ответственность для граждан страны, участвовавших в конфликте на юго-востоке Украины.

«Фактически по закону граждане Сербии, которые принимали участие [в боевых действиях] на территории Украины, должны привлекаться к уголовной ответственности, когда до них "дотянутся" руки правосудия Сербии. На сегодня нам известно, что только на территории ЛНР с начала конфликта в Донбассе воевали более 300 граждан Сербии», — сказал руководитель спецслужбы.

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В сентябре в Белоруссии был впервые осужден военнослужащий вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Алексей Ершов, 29-летний житель Витебской области, приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения.

В апреле 2016-го по инициативе Комитета госбезопасности Белоруссии в Уголовный кодекс были внесены поправки. Ранее граждан страны, воюющих на территории иностранных государств, могли осудить только по статье «Наемничество», однако теперь за решеткой могут оказаться и те, кто воюет не за деньги, а из идейных убеждений.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.