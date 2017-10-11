«Ростелеком» задумал избавиться от исторического здания Центрального телеграфа

«Ростелеком» рассматривает вариант продажи исторического здания Центрального телеграфа (ЦТ) на Тверской улице в Москве. Компания уже провела несколько встреч с потенциальными покупателями — крупными игроками рынка недвижимости. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«По Центральному телеграфу мы с другими акционерами уже договорились и приняли решение о том, что мы выведем из здания технологическое оборудование», — заявил Осеевский. По его словам, со временем планируется разделить компанию (ПАО «Центральный телеграф») на два направления — операционное и владение недвижимостью. После этого «Ростелеком» определится с будущим исторического здания. После интеграции бизнеса ЦТ в макрорегиональный филиал, компания сосредоточится на «структурировании сделки с недвижимостью», пояснил Осеевский.

«К нам приходил целый ряд крупных игроков… Среди прозвучавших предложений — создание современного многофункционального комплекса, который будет включать и торговые зоны, и гостиницы, и апартаменты, и рестораны», — рассказал Осеевский.

ЦТ является крупнейшим собственником площадей здания на Тверской, 7. Компания владеет 35,15 тысячи квадратных метров, 4,8 тысячи квадратных метров принадлежат компании «Юника Инвест», Минкомсвязи — 10 тысяч квадратных метров.

Представитель ЦТ, комментируя ситуацию агентству, пояснил, что сделка потребует множества сложных согласований, поскольку это здание является памятником архитектуры и «одним из символов столицы».

В настоящее время компания Центральный телеграф работает на рынке Москвы и Московской области, оказывая юридическим лицам и операторам связи услуги доступа в интернет, IPTV, аренды каналов связи, организации VPN, MVNO, документальной электросвязи. Компания ведет историю с 1 октября 1852 года, когда в Москве была создана телеграфная станция.

Основным акционером Центрального телеграфа является «Ростелеком», которому принадлежит 60 процентов уставного капитала (80 процентов голосующих акций).