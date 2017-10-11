Автор сообщения о смерти Хворостовского извинилась перед читателями

Сотрудник «Комсомольской правды» Елена Бодуэн, опубликовавшая информацию о смерти певца Дмитрия Хворостовского, признала свою ошибку и извинилась перед читателями. Об этом она написала в своем Facebook 11 октября.

«Мне конечно очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина. Злой человек опубликовал в сети, мне подтвердили инсайдеры, а я, как журналист, написала, первый раз в жизни не проверив», — отметила она. Сотрудница газеты подчеркнула, что нельзя полагаться на непроверенную информацию, и «все камни в этот раз я заслужила».

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Также она написала, что извинится перед певцом и его женой и намерена загладить перед ними вину.

При этом Telegram-канал «Свидетели и Егоры» приводит слова шеф-редактора издания Олеси Носовой, которая прокомментировала инцидент. «Источник был супернадежный. Автор тоже, работает у нас давно и никогда еще не давал дезинформацию», — сказала она.

В ночь на 11 октября издание kp.ru сообщило о смерти Хворостовского. Директор певца Марк Хилдрю в заявлении РИА Новости эту информацию опроверг, также сообщения о якобы смерти артиста прокомментировала его жена.

Певец более двух лет борется с онкологическим заболеванием. В июне 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. Он прошел курс лечения и в сентябре того же года вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Джузеппе Верди «Трубадур» в нью-йоркской Метрополитен-опера.