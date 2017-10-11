Хворостовский решил отметить юбилей вместе с родителями в Лондоне

Певец Дмитрий Хворостовский намерен отметить свое 55-летие вместе с родителями в Лондоне. Об этом сообщается в официальном аккаунте певца в Facebook.

«Вопреки некоторым ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он с нетерпением ждет визита своих родителей в Лондон в эти выходные, чтобы отпраздновать день рождения», — говорится в публикации.

В ночь на 11 октября о смерти Хворостовского сообщило издание kp.ru. Директор певца Марк Хилдрю эту информацию опроверг.

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Певец более двух лет борется с онкологическим заболеванием. В июне 2015 года у него обнаружили опухоль головного мозга. Певец прошел курс лечения и в сентябре того же года вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Джузеппе Верди «Трубадур» в нью-йоркской Метрополитен-опера.

В декабре прошлого года Хворостовский объявил об отказе от участия в оперных постановках «в обозримом будущем». В тот же месяц он был госпитализирован с пневмонией.

В сентябре 2016 года Хворостовский отказался от участия в спектакле «Симон Бокканегра» в Вене из-за предстоящего курса химиотерапии.