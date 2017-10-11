Директор Хворостовского задумался о суде с сообщившей о смерти певца газетой

Директор российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю в комментарии для ТАСС не исключил возможности подачи судебного иска к изданию, сообщившему о смерти артиста.

«Мы наверняка рассмотрим возможность подачи судебного иска», — ответил он на просьбу агентства прокомментировать сложившуюся ситуацию.

В ночь на 11 октября о смерти Хворостовского сообщило издание kp.ru. Хилдрю в комментарии РИА Новости эту информацию опроверг.

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Певец более двух лет борется с онкологическим заболеванием. В июне 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. Он прошел курс лечения и в сентябре того же года вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Джузеппе Верди «Трубадур» в нью-йоркской Метрополитен-опера.

В декабре прошлого года Хворостовский объявил об отказе от участия в оперных постановках «в обозримом будущем». «У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях», — объяснил певец. В тот же месяц он был госпитализирован с пневмонией.

В сентябре 2016 года артист отказался от участия в спектакле «Симон Бокканегра» в Вене из-за предстоящего курса химиотерапии.

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года живет в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.