Жена Хворостовского разозлилась на сообщивших о его смерти журналистов

Жена российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоренс в своем Facebook прокомментировала сообщения о его смерти.

«Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! К черту людей, пишущих такие вещи!!!», — написала она.

В ночь на 11 октября о смерти Хворостовского сообщило издание kp.ru. Директор певца Марк Хилдрю в комментарии РИА Новости эту информацию опроверг.

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года живет в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.