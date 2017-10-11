Итальянцы показали обнаженных девушек в масках зайцев

Видео: INCANTOclub / YouTube

Итальянский производитель белья и купальных костюмов для женщин, мужчин и детей Incanto представил новую рекламную кампанию женской коллекции Very Sexy. Черно-белая съемка выдержана в стиле мужских журналов 1960-х годов. Модели в кружевном и полупрозрачном белье (бюстгальтерах, трусиках и корсажах), атласных пеньюарах, а также в поясах для чулок, напоминающих переплетение узких тесемок, позируют в масках зайцев на фешенебельной вилле на фоне приморского парка.

В предыдущей рекламной кампании Incanto модели Ирис Кавка и Ноэль Берри в образах фехтовальщиц позировали фотографу Джозефу Кардо в интерьерах и парке французского замка.