Закон об украинизации образования назвали дискриминационным в ПАСЕ

В комитете по культуре Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) назвали дискриминационным закон об украинизации образования. Об этом в среду, 11 октября, сообщил депутат Верховной Рады Вадим Новинский, передает «Интерфакс-Украина».

«Вчера на заседании комитета по культуре ПАСЕ был принят проект резолюции, в котором этот закон называется дискриминационным, создающим препятствия для национальных меньшинств для изучения родного языка. И завтра он будет рассмотрен в зале, и я надеюсь, что завтра депутаты проголосуют за эту резолюцию», — приводит агентство слова парламентария.

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В этот же день, выступая в ПАСЕ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев внесет изменения в закон об украинизации образования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Украинский президент подписал принятый ранее Радой закон об образовании 26 сентября. Тогда же глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев может забыть о европейском будущем. Он подчеркнул, что Будапешт будет блокировать все инициативы, выгодные Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС. Негативно на принятие закона отреагировали также в Румынии, Молдавии и России.

Рада приняла закон об образовании 5 сентября. Нормативный акт фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.