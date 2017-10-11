Французы предложили россиянам «кокаин» и «сахар»

Французский бренд одежды и парфюмерии Franck Boclet и ее дизайнер Франк Бокле представили в Москве новые ароматы бренда Cocaïne, Sugar и Rebel, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

«Как и во всех предыдущих коллекциях, я хотел создать ароматы с сильным характером, позволяя эмоциям и чувственности сочетаться с настроением и душой, — сказал дизайнер. — Нишевая парфюмерия, музыка и мода — это моя страсть. Все свою любовь я стараюсь передать через ароматы. Они, словно магнит, притягивают внимание».

В основе аромата Cocaïne лежат цветочные ноты (орхидея, лилия, тубероза), а также ноты розовых ягод, горького апельсина, табака, карамели, пачули, ванили и цветка тиаре. Композиция Sugar сочетает гурманские ноты сладостей (зефира, меда, ванили, карамели, кокоса) с фруктовыми аккордами бергамота, черной смородины, груши, персика, малины и нотами цветов (жасмин, флердоранж, фиалка) и белого мускуса. Древесно-восточный Rebel базируется на нотах шафрана, розы, ванили, пачули, уда и мха.

Все ароматы подходят для мужчин и женщин и предлагаются в концентрации Extrait dе Parfum (40 процентов эфирных масел). Футляр 100-миллилитрового флакона из темного стекла выполнен в виде шкатулки, обтянутой материалом, имитирующим галюшу (кожу ската).

В сентябре 2017 года Salvatore Ferragamo представила аромат Amo Ferragamo с нотами алкоголя — горького итальянского ликера.

