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Создан парфюм с ароматом свободы

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Компания Mexx выпустила парфюм City Breeze. Об этом представители марки сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 9 октября.

По словам создателей аромата, он «призван дарит чувство свободы». «Представь: ты стоишь на крыше многоэтажного здания, и ты вдыхаешь аромат свежего ветра. Перед тобой как на ладони раскинулся весь город. От этого вида захватывает дух... и вдруг ты ощущаешь абсолютную свободу», — описали новый парфюм в Mexx.

Верхние ноты аромата — грейпфрут, яблоко и базилик. Базовые ноты — кедр, мох, пачуля и ветивер. Упаковка выполнена в стилистике черно-белых фотографий с яркими акцентами, напоминающими основные ноты аромата.

Торговую марку Мехх основал в Нидерландах в 1986 году эмигрант из Индии Ратан Чадха. Через 15 лет бизнес приобрела американская компания Liz Claiborne. В Москве первый магазин был открыт в 1997 году. В 2011 году американская инвесткомпания The Gores Group купила контрольный пакет Mexx за 85 миллионов евро.

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