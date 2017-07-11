Mexx решила закрыть все магазины в России

Компания Mexx намерена закрыть все магазины в России. Об этом изданию «Ведомостям» рассказал гендиректор BNS Group (развивает на российском рынке ряд брендов Calvin Klein, Michael Kors, Mexx и другие) Денис Богатырев.

В настоящее время единственный магазин Mexx работает в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростокине, но он будет закрыт до 31 июля 2017 года, сообщил изданию сотрудник магазина.

По словам Богатырева, в октябре 2017 года нынешний владелец Мехх — турецкая компания Eroglu Holding — уведомила BNS, что не будет выпускать коллекцию 2017 года. Бизнес оказался неприбыльным, владельцы поняли, что ошиблись в расчетах, рассказал собеседник издания. По итогам 2016 года продажи сети упали примерно на 15 процентов, рассказал Богатырев. К тому времени BNS Group управляла примерно 30 магазинами под торговой маркой Mexx.

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Торговую марку Мехх основал в Нидерландах в 1986 году эмигрант из Индии Ратан Чадха. Через 15 лет бизнес приобрела американская компания Liz Claiborne. В Москве первый магазин был открыт в 1997 году. В 2011 году американская инвесткомпания The Gores Group купила контрольный пакет Mexx за 85 миллионов евро.

В декабре 2014 года компания Mexx была признана банкротом и начала закрывать магазины в разных странах. Тогда у BNS Group было в России около 100 точек Mexx — как собственных, так и франчайзинговых. В 2015 году Марку выкупила турецкая fashion- и ретейл-компания Eroglu Holding (владелец бренда Colin’s).