Отец и сын в Ростовской области похитили женщин и заставили их вести хозяйство

Жители Ростовской области Петр и Василий Николаенко признаны виновными в похищении двух женщин и использовании их рабского труда. Об этом в среду, 11 октября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, отец и сын воспользовались тем, что у потерпевших не было жилья и средств к существованию. 20 ноября 2016 года мужчины обманным путем привезли к себе домой женщин для выполнения работы по ведению хозяйства.

«Злоумышленники завладели документами потерпевших и, угрожая применением насилия, стали использовать их труд бесплатно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщин удерживали в непригодном для проживания помещении в городе Миллерово Ростовской области. Когда они попытались сбежать, их настигли на городском автовокзале, привезли обратно домой и жестоко избили. Освободить рабынь удалось 31 января этого года.

Петра и Василия Николаенко признали виновными по статьям 127.2 («Использование рабского труда») и 126 УК РФ («Похищение») и приговорили к семи и пяти годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в сентябре Международная организация труда (МОТ), входящая в состав ООН, заявила, что, по самым скромным подсчетам, в 2016 году в рабстве находились 40,3 миллиона человек. Три четверти из этого числа — женщины и девочки.