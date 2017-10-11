Богатейший мексиканец увидел плюсы для бизнеса в смертоносном землетрясении

Самый богатый человек Мексики, телекоммуникационный магнат Карлос Слим, заявил во вторник, 10 октября, что восстановление после двух разрушительных землетрясений в прошлом месяце создаст рабочие места и ускорит рост. Об этом сообщает Associated Press.

По словам миллиардера, Мехико, который сильно пострадал от удара стихии, должен на этапе восстановления обратиться к его девелоперскому опыту по возведению многоэтажных зданий.

Слим призвал к изменениям в строительных нормах, чтобы строящиеся объекты были более устойчивыми к землетрясениям.

«Несмотря на то, что это была очень печальная трагедия, это будет большим фактором стимулирования экономической активности и занятости», — сказал Слим на пресс-конференции. Он пообещал выделение более 100 миллионов долларов на оказание помощи. Иные частные структуры выделят порядка 22 миллионов.

В результате землетрясения 19 сентября магнитудой 7,1 погибли 369 человек, десятки тысяч домов и квартир были разрушены. В Мехико подземные толчки ощущались сильнее всего, горожан эвакуировали из многих зданий. Ранее, 7 сентября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2. Тогда жертвами катастрофы стали более 200 человек.