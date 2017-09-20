В сети показали разрушающийся из-за землетрясения Мехико

В столице Мексики Мехико после землетрясения объявлено чрезвычайное положение, число погибших жителей города перевалило за 30, передает Reuters.

В других регионах страны число жертв идет на десятки. Всего же в стране из-за землетрясения погибло не менее ста человек.

Жители Мехико выкладывают в сеть видеозаписи того, что сейчас происходит в городе.

— Growing up Mexican (@the_growing) 19 сентября 2017, 23:20

— Growing up Mexican (@the_growing) 19 сентября 2017, 23:15

Землетрясение произошло во вторник, 19 сентября, его очаг залегал на глубине 51 километр. Подземные толчки были зафиксированы в 13:14 по местному времени (21:14 мск).