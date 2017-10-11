Турецкий суд приговорил журналистку WSJ к тюрьме за статью о курдах

Турецкий суд приговорил Айлу Альбайрак (Ayla Albayrak), корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ), к двум годам и одному месяцу тюрьмы за статью о курдах. Власти признали женщину виновной в «пропаганде терроризма и поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК)». Об этом сообщает WSJ.

У женщины турецкое и финское гражданство. В настоящее время Альбайрак находится в Нью-Йорке и собирается обжаловать решение суда.

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Главный редактор издания Джерард Бейкер назвал эти обвинения необоснованными и неуместными. По его словам, единственная цель статьи — показать происходящее в Турции объективно.

Статья «Уличные бои усиливаются на населенном преимущественно курдами юго-востоке Турции» была опубликована на сайте WSJ в августе 2015 года. В тексте журналистка рассказала о столкновениях турецких сил безопасности с представителями РПК на улицах города Силопи на юго-востоке страны. В статье было видео и интервью с местными жителями, представителями местных властей и молодежного подразделения РПК.

Анкара считает РПК террористической организацией. С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.