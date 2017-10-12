В России создана продлевающая сроки хранения продуктов добавка

Российские ученые создали перспективную композицию, которая защищает продукты от опасных бактерий. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в ходе третьего Международного молодежного аграрного саммита (Global Youth Ag-Summit 2017) сообщила участница мероприятия, студент пятого курса химического факультета Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского Юлия Моисеева.

Антимикробная композиция, основанная на хелатном комплексе цинка, активно борется с болезнетворными микроорганизмами, вызывающими порчу продуктов. Данный биоцид позволяет увеличить сроки хранения продуктов в 2,5 раза и прошел проверку в аккредитованных лабораториях. «Сейчас мы смотрим непосредственно на то, как данное вещество при введении в полимерную матрицу увеличивает сроки хранения продуктов питания», — сказала Моисеева, принимающая участие в работах над композицией.

Кроме нее, Россию на Global Youth Ag-Summit 2017, проходящем с 9 по 13 октября 2017 года в Брюсселе (Бельгия), представляют Дарина Сердюкова (Ставрополь) и Юлия Петушкова (Омск). Всего в саммите принимают участие сто делегатов (18-25 лет) из 49 стран мира, отбор потенциальных аграрных лидеров проводился на основе конкурса эссе на тему «Как обеспечить продовольствием растущее население Земли?».

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Целью Global Youth Ag-Summit, проводимого третий год подряд, является привлечение внимания общества, прежде всего молодежи, к вопросам продовольственной безопасности, проблеме голода на планете, обеспечения продовольствием растущего населения Земли и рационального использования ресурсов. По итогам саммита, лучшие инновационные предложения участников, позволяющие сделать продукты питания доступнее, качественннее и безопаснее, получат поддержку в реализации и финансирование от основного организатора мероприятия, компании Bayer.

Также с целью повышения естественнонаучной грамотности населения России, прежде всего школьников и студентов, международный концерн в партнерстве с Future Biotech запустил онлайн-игру «Естественный интеллект», включающую в себя интерактивное выполнение заданий. Трое победителей получат по поездке на двоих в интерактивный научный музей в Германии.

Ранее профессор Амстердамского университета (Нидерланды) Луиза Фреско, специалист в области устойчивого развития сельского хозяйства, принимавшая участие в Global Youth Ag-Summit 2017, назвала страны, климатические условия в которых могут улучшиться в результате глобального потепления.