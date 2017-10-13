Раскрыты события последних часов жизни Доку Умарова

Чеченский террорист Доку Умаров умер после того, как силовики блокировали ему пути к врачам, которые могли бы спасти его от гангрены. Об этом «Росбалту» сообщил источник в спецслужбах.

По его информации, лидер боевиков получил осколочное ранение ноги в результате ракетно-бомбового удара, нанесенного по месту, где он находился. «Была поставлена задача отрезать Умарова от получения медицинской помощи. Это было не первое ранение его, до этого он проходил лечение в Нальчике. В ходе оперативной работы путь к проверенным врачам в Кабардино-Балкарии ему отрезали», — рассказал собеседник агентства.

Материалы по теме Ликвидационная миссия Яды, бомбы и прочие способы спецслужб по дистанционному уничтожению террористов

Состояние здоровья террориста ухудшалось с каждым днем, отметил источник. Приспешники Умарова договорились, что его прооперируют в чеченском селе Шалажи, находящемся в нескольких десятках километров от Ингушетии, однако этому помешали спецназовцы, ворвавшиеся в одно из строений. Сам лидер боевиков был в другом доме, и охранники успели унести его в горы на носилках, поскольку самостоятельно передвигаться он уже не мог.

Вскоре Умаров скончался. Эту информацию подтвердил один из его охранников, воевавший в Сирии и задержанный правоохранительными органами. На допросе он заявил, что сразу после смерти Умарова убил двух других телохранителей, с которыми у него возник конфликт. Всех троих он захоронил самостоятельно, поэтому оказался единственным, кто знал местонахождение могилы, заключает «Росбалт».

Как сообщали в ФСБ, останки Доку Умарова были найдены в горно-лесистой местности Ингушетии. Также в спецслужбе подтвердили, что террорист был уничтожен в сентябре 2013 года. По данным источника «Интерфакса», он скончался из-за отравления сильнодействующим ядом.