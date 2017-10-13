Американская блогерша случайно занялась сексом в прямом эфире

18-летняя Instagram-блогер Кристен Ханчер (Kristen Hancher) по ошибке запустила онлайн-трансляцию секса со своим бойфрендом Эндрю Грегори (Andrew Gregory). Об этом рассказывает сайт The Daily Mail.

Зрителями трехминутного эфира стали 14 тысяч человек, которые активно обсуждали происходившее на экранах в комментариях.При этом камера смартфона была накрыта одеждой, и случайные зрители могли только слышать процесс.

Позднее Ханчер удалила запись видеотрансляции. Перед этим она успела получить несколько комментариев от подписчиков, обвиняющих девушку в погоне за популярностью с помощью запрещенных приемов.

Звезда соцсетей посоветовала зрителям поскорее забыть об инциденте. За профилем девушки следят 4 миллиона подписчиков.

Медийные личности периодически прибегают к публикации секс-видео, чтобы снискать славу. Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян начали карьеру именно с распространения интимных роликов. Журналисты подозревают в раскрутке видео с Кардашьян ее мать Крис Дженнер, которая отдала запись желтой прессе ради звездного будущего дочери.