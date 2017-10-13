В Москве появился магазин с меховым панно на стене

Бутик французского мехового бренда Yves Salomon появился в ЦУМе. Об этом представители магазина рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 13 октября.

На его территории будут представлены последние коллекции бренда, а также установлена уникальная инсталляция в виде панно из натурального меха. «Новая осенняя коллекция Yves Salomon ARMY вдохновлена духом 90-х и стилем милитари. В линии есть как облегающие, так и оверсайз-вещи. Благородный синий, тыквенно-оранжевый и ярко-желтый лаконично разбавляют классический хаки», — поделились в компании.

Фото: Yves Salomon

В линейке представлены модели как для взрослых, так и для детей. Каждая вещь выполнена в смешанной технике с использованием различных тканей, таких как деним, парусина, водоустойчивый хлопок и овечья шерсть. Отделка выполнена из меха соболя.

Ранее сообщалось, что итальянский модный дом Gucci перестанет выпускать одежду с натуральным мехом с 2018 года.