За волосатую сумку с глазами запросили 18 тысяч рублей

Британская марка одежды Shrimps представила на российском рынке клатч, покрытый искусственным зеленым мехом со значками в виде человеческих глаз. Об этом представители интернет-магазина Farfetch, на котором размещена одежда бренда, рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 13 октября.

Стоимость аксессуара составляет 18 тысяч рублей. Shrimps также предлагает пальто из розового искусственного меха за 58 тысяч рублей и меховой шарф с леопардовым принтом, который можно приобрести за 12 тысяч рублей.

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В сентябре на платформе Farfetch появилась новая коллекция американского дизайнера Тома Брауна, посвященная его таксе.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день действует в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.