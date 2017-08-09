Итальянцы предложили утепляться мехом бобра и кожей крокодила

Итальянский бренд Santoni запустил в продажу новую коллекцию на сезон осень-зима 2017, которая была создана с дизайнером Марко Дзанини. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 августа.

Слоган коллаборации звучал так: «Меньше, но лучше». «Миссия Santoni — создание красивых вещей, сочетающих в себе качество и оригинальный дизайн. Наши клиенты давно ждали этого запуска», — сказал генеральный директор компании Джузеппе Сантони.

В новой коллекции представлен широкий ассортимент верхней одежды: шубы из меха бобра, двубортные пальто, блейзеры и кардиганы. Одежда изготовлена из натуральных материалов: альпаки, японской шерсти и хлопка, шелка, кашемира, каракульчи, овчины и кожи крокодила. Обувная линейка включает в себя классические модели: от стильных оксфордов и ботинок до изящных лодочек.

Фото: Santoni 1 /2

Компания Santoni была основана в Италии в 1975 году. Под этой маркой производятся мужская и женская обувь и аксессуары — сумки, кошельки, ремни.