На месте съемок шоу про «реальную мистику» нашли мертвеца

Сотрудники украинской программы «Реальная мистика» во время съемок в лесу близ Киева обнаружили тело повешенного мужчины, сообщает «РБК-Украина».

Первым труп заметил ведущий «Реальной мистики» Андрей Дебрин. «Мы привыкли видеть на площадке "трупы" и "мертвецов", однако все понимают, что они ненастоящие. А этот случай нас просто шокировал, мы подошли совсем вплотную, поскольку не могли поверить, что это реально труп человека», — говорит ведущий.

Съемочная группа сразу огородила место происшествия и вызвала полицию. Приехавшие на место правоохранительные органы установили, что смерть мужчины наступила за несколько часов до приезда телевизионщиков.

Из-за непредвиденной ситуации съемки перенесли в другое место.

«Реальная мистика» выходит на канале «Украина» со вторника по пятницу.