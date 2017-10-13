Дочерние подразделения ВТБ перейдут на единую лицензию до конца 2018 года

Перевод европейской части бизнеса банка ВТБ на единую лицензию может быть завершен в 2018 году. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что у кредитной организации в настоящее время два основных вектора работы — это присоединение ВТБ24 и консолидация европейских активов.

Присоединение ВТБ24 к ВТБ планируется завершить до конца 2017 года. «Мы планируем, что это сэкономит нам по году издержек примерно на 15 миллиардов рублей», — отметил Костин. «И второй процесс — это консолидация нашего европейского холдинга, где такой паневропейский банк на базе нашего банка во Франкфурте в Германии вместо трех банков, которые у нас были еще в Австрии и во Франции. Это нам даст еще примерно 3 миллиарда рублей экономии», — подчеркнул глава ВТБ. При этом, он не исключил, что процесс реорганизации европейской части бизнеса может быть частично перенесен и на следующий год.

В июне 2017 года Андрей Костин рассказал в интервью The Financial Times, что ВТБ планирует закрыть дочерний банк во Франции (в стране действует VTB France — французский банк с российским капиталом) и перенести европейскую штаб-квартиру из Вены во Франкфурт.