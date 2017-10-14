Из Польши выдворили российского историка

Польша выдворила со своей территории российского ученого, доктора исторических наук Дмитрия Карнаухова. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил руководитель центра по связям с общественностью и СМИ Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников.

«Его заподозрили в контактах с российскими спецслужбами и деятельности, противоречащей польским интересам», — сказал Пшеничников.

Спецслужбы Польши заявили, что Карнаухов работал под прикрытием, выдавая себя за ученого-исследователя, а на самом деле участвовал в «гибридной войне против Польши», отметил Пшеничников.

В МИД России заявили, что дадут ответ на решение властей Польши о депортации Карнаухова. «Полагаем, что раздутый польскими властями очередной скандал на почве шпиономании с дежурным набором не подкрепленных доказательствами обвинений свидетельствует о нежелании официальной Варшавы прекратить искусственное нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Стремление во всем искать признаки «гибридных атак» и подрывной деятельности с нашей стороны вполне укладывается в осознанный антироссийский курс нынешнего руководства Польши», — подчеркнули в ведомстве.