Костин рассказал о роли России во взаимоотношениях Трампа и Конгресса

Отношения президента США Дональда Трампа с Россией используют, как один из аргументов для возможности вынести ему импичмент. Такое мнение высказал в интервью CNN президент ВТБ Андрей Костин.

«Проблема — не в отношениях Путина и Трампа, а проблема — в отношениях между Трампом и политической элитой Америки и Конгресса США», — сказал глава ВТБ. «В этом проблема. Недавно Трамп сказал, все, что касается России — это вовсе не про Россию, это — про результаты президентских выборов», — подчеркнул КОстин.

«От одной очень значимой фигуры демократической партии США, которая всем известна, я слышал, что они хотели бы вынести импичмент Трампу либо за отношения с Россией, либо за отмывание денег, либо за сумасшествие», — рассказал также он. «При таком подходе едва ли можно говорить о выстраивании отношений с американской администрацией, потому что она их просто не может обеспечить», — добавил глава ВТБ.

12 июля конгрессмены от Демократической партии Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули в палату представителей Конгресса США инициативу об отречении Трампа от должности президента. Политики, в частности, обвиняют республиканца в препятствовании расследованию его «связей с Россией».

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс высмеяла эту инициативу, назвав ее «политической игрой в ее наихудшем проявлении».

Демократы не впервые призывают к отставке главы государства. 22 июня бывший министр труда Роберт Райх заявил, что доказательств для импичмента Трампа более чем достаточно. Эл Грин поднимал этот вопрос 17 мая.