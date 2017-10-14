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Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом Виргинских островов

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп во время конференции Values Voter Summit в Вашингтоне заявил о том, что провел встречу с президентом Виргинских островов, которым является он сам, так как регион управляется американским правительством. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает телеканал CNN.

«Я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы, поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов», — заявил Трамп. После этого он рассказал собравшимся, как население островов справляется с последствиями ураганов «Ирма» и «Мария».

Канал отмечает, что обратился в Белый дом с просьбой прокомментировать слова главы государства, но немедленного ответа не получил. В официальной расшифровке слово «президент» было заменено на «губернатор» — именно так официально именуется глава региона Кеннет Мэпп (Kenneth Map).

В сентябре Трамп, выступая на встрече с лидерами стран Африки на Генеральной Ассамблее ООН, упомянул об улучшении работы системы здравоохранения в несуществующем государстве Намбия. Позже Белый дом опубликовал расшифровку речи, из которой становится ясно, что речь шла о Намибии.

Американские Виргинские острова, ранее известные как Датская Вест-Индия, — часть архипелага Виргинских островов, приобретенная правительством США у Дании в 1917 году. Входят в состав США на правах неинкорпорированной организованной территории (находятся под управлением американского правительства, но не входят в состав какого-либо штата или округа). Регионом управляет губернатор и сенат территории (избираются всеобщим голосованием жителей).

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