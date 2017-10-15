Из жизни
 

Российская модель утопила в бассейне машину не давшего денег бойфренда

Перейти в «Мою Ленту»
Кристина Кучма
Кристина Кучма

Брошенная американским банкиром российская модель утопила его Mercedes S400 в бассейне. Об этом в воскресенье, 15 октября, передает The Telegraph.

Сообщается, что американец Гай Джентиле (Guy Gentile) и Кристина Кучма поссорились во время ужина в ресторане. Причиной стал отказ мужчины дать возлюбленной 50 тысяч долларов на открытие собственного бизнеса. Обиженная модель выплеснула ему в лицо чашку чая и вышла. Вскоре банкир получил сообщение с обещанием «сюрприза» на заднем дворе заведения, вышел и обнаружил свою машину в воде.

Джентиле рассказал, что в первый момент он испугался, что девушка может быть внутри, и даже не подумал об автомобиле. Однако потом он понял, что ее там нет, разъярился и написал заявление в полицию. «Я действительно любил ее и собирался жениться, но она зашла слишком далеко», — прокомментировал он.

На подъем автомобиля из воды потребовалось около четырех часов.

В 2014 году Кучма принимала участие во втором сезоне шоу «Холостяк» (канал ТНТ). До этого она участвовала в показах и работала фотомоделью.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Banker's dumped girlfriend drives his Mercedes into swimming pool in revenge
Украинских моделей обругали за попытку притвориться онкобольными
Полуголые модели занялись фехтованием во французском замке
Модель снялась полуобнаженной в саратовской луже
Последние новости
Заколовшего парикмахера шампуром мужчину задержали в Новой Москве
Лихач на BMW разогнался до 270 километров в час на МКАД  
Российская модель утопила в бассейне машину не давшего денег бойфренда
Вор в законе Тюрик прервал обет молчания по делу Вороненкова
В финале Кубка Казахстана темнокожего игрока удалили за странный жест
Охотники за подарками в Екатеринбурге несколько часов стояли в очереди на холоде
Сбежавший из зоопарка медведь задрал пенсионера под Воронежем
Другие материалы рубрики
Из жизни00:00 8 октября

Присел, отжался

Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
14:17Сегодня

Охотники за подарками в Екатеринбурге несколько часов стояли в очереди на холоде

15:1613 октября

Лондонскую школьницу три раза изнасиловали по дороге из клуба

07:0012 октября

Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style

Из жизни

Сладкая сенсация

Шоколадной бывает даже пицца
14:1611 октября

Спасение застрявшего в грязи олененка сняли на видео

15:4713 октября

Тысячи свиней пытались вплавь спастись от наводнения во Вьетнаме

15:0111 октября

Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина

Из жизни00:0513 октября

Клюв закрой

Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
14:0110 октября

Шесть грабителей скрылись с места преступления на одном мопеде

19:0110 октября

Швейцарца приняли за исламиста из-за флага с логотипом Jack Daniel's

06:1613 октября

Жена забросала британца собачьими фекалиями за 200 измен

Россия
Комическое государство
Москвич создал первое космическое королевство, но не может туда попасть
Глава компании Mangold Consulting Клаус Мангольд и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (слева направо)Германский связной
Почему немцы встали на сторону Путина
«Люди с удовольствием убивают друг друга»
Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
Заколовшего парикмахера шампуром мужчину задержали в Новой Москве
Вылетевший в Сургут самолет UTair вернулся в Москву из-за задымления на борту
Недовольный стрижкой за 200 рублей клиент заколол парикмахера шампуром
Житель Якутии выпил бутылку водки, сел за руль и задавил школьников
Все материалы
Мир
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Северную Корею уличили в подготовке к очередным ракетным запускам
Порномагнат предложил 10 миллионов долларов за отстранение Трампа от должности
Северная Корея пообещала уничтожить всех врагов на своем пути
Коалиция во главе с США позволила боевикам ИГ эвакуироваться из Ракки
Все материалы
Бывший СССР
«Закололи детей, больных, раненых и, наконец, себя»
Обнаружены развалины легендарного замка самоубийц
Пьяные немецкие солдаты разгромили бар в Литве
Марш украинских националистов начался в центре Киева
В Венгрии потребовали отделения Закарпатья от Украины
Порошенко посулил украинским военным 62 танка
Появилось фото найденной у экс-сотрудника Генпрокуратуры Украины золотой лопаты
Саакашвили затруднился найти в Закарпатье «украинское государство»
Все материалы
Финансы
Паленый товар
Пожар в крупнейшем торговом центре Москвы обошелся в миллиарды рублей
Чистая прибыль «Почта-банка» составит в 2017 году миллиард рублей
Силуанов спрогнозировал бездефицитный бюджет к 2019 году
Названы три фактора обвала доллара
Костин рассказал о роли России во взаимоотношениях Трампа и Конгресса
Медведев призвал Кадырова накормить Россию фруктами
Дочерние подразделения ВТБ перейдут на единую лицензию до конца 2018 года
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
В Госдуме предложили разрешать отгулы во время магнитных бурь
В Вологде открыто новое производство высокоточных подшипников
На заправке в Латвии заметили первый украинский суперкар
В Германии сняли последние ограничения на использование газопровода OPAL
Африканские помидоры из Белоруссии оказались под запретом
Все материалы
Силовые структуры
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Иди лесом: Москва испугалась нового маньяка
В Битцевском парке нашли мужские ноги и голову рядом с трупом женщины
Вор в законе Тюрик прервал обет молчания по делу Вороненкова
В Москве и Махачкале задержали планировавших теракты сторонников ИГ
СМИ узнали о показаниях обвиняемого в организации убийства Вороненкова
Кипр выдал России обвиняемого в хищении 307 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год«События развивались по наихудшему сценарию»
Кто утопил Россию в крови в 1917 году
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Государственный секрет
Простатит сорвал крупнейшую космическую миссию Советского Союза
Астрономы открыли шесть новых галактик
В «Роскосмосе» отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Найден гигантский пожиратель двойников Земли
Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее рыбаку
Все материалы
Спорт
Почасовая оплата
Зачем полуголые девушки поддерживают спортсменов и сколько они зарабатывают
Россиянин Потапов проиграл нокаутом 42-летнему аргентинцу
Полузащитник французского клуба получил две желтые карточки за десять секунд
Защитник «Атлетико» обыграл Месси финтом Зидана
«Манчестер Сити» и «Сток» забили девять мячей в матче АПЛ
Криштиану Роналду промахнулся по пустым воротам с двух метров
Двукратного чемпиона НБА заподозрили в фут-фетишизме
Все материалы
Культура
Написать книгу и разбогатеть
Раскрыты секреты бестселлеров «Девушки с татуировкой дракона» и «Кода да Винчи»
Свобода не читать
Донбасс, война и глушь глазами русских писателей
Сделано в России
Кино недели: от «Салюта-7» до «Аритмии» и «Витьки Чеснока»
Пронесло
Минкульт передумал брать пять миллионов за прокат, и киноиндустрия выдохнула
Опра Уинфри заявила о готовности взять интервью у Вайнштейна
Харви Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии
Харви Вайнштейн (слева)Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви
Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера
Все материалы
Интернет и СМИ
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Глава Microsoft назвал ответственных за глобальную вирусную атаку WannaCry
Вылитый на имущество Латыниной химикат оказался смертельно опасным
Ведущий в США зачитал рэп и неуклюже показал средний палец зрителям
Мужчина попытался покорить интернет волосатыми коленками и потерпел фиаско
Главред мужского журнала Maxim запретил девушкам есть и поплатился
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Все материалы
Ценности
Держат удар
Здесь делают часы, которые можно бросать с третьего этажа
Британские эксперты велели носить зимой спортивные костюмы
Jaquet Droz украсил часы раскрывающимся лотосом и бриллиантовым бриолетом
За волосатую сумку с глазами запросили 18 тысяч рублей
Выезд. Дорого.
Обычный москвич съездил на Lamborghini в яхт-клуб и преобразился
Louis Vuitton создал кроссовки имперских штурмовиков за 1000 долларов
Женщинам предложили недорогой способ застегивать промежность на молнию
Все материалы
Путешествия
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Россияне испугались летать в пятницу, 13-го
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Лучший ресторан мира нашли в британском селе
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Охотники за подарками в Екатеринбурге несколько часов стояли в очереди на холоде
Российская модель утопила в бассейне машину не давшего денег бойфренда
Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style
Тысячи свиней пытались вплавь спастись от наводнения во Вьетнаме
Все материалы
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Ну, ХV
Тест-драйв Subaru XV нового поколения — машины, которой придется непросто
«Мерседес» отзовет в РФ 15 000 фургонов с «неадекватной» приборкой
Глава Tesla признался в использовании двух машин с бензиновыми моторами
Редкий Aston Martin в цвете Lamborghini оценили в 206 миллионов рублей
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы