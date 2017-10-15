Польша отказалась принимать беженцев из-за наплыва украинцев

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не будет принимать принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Евросоюзе, поскольку в стране находится очень много украинцев. Об этом сообщает агентство PAP.

Он отметил, что для польского правительства важнейшей задачей является безопасность. «Переселение беженцев — это не тот механизм, который будет эффективным», — отметил Блащак. Он подчеркнул, что это лишь спровоцирует новые волны миграции миллионов людей из Азии и Африки в Европу.

Кроме того, Блащак сказал, что новая программа переселения подвергнет риску Польшу и поляков. Он отдельно отметил, что в стране уже насчитывается более миллиона украинцев, которые, «в отличие от мусульман, очень хорошо интегрировались».

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Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение расселить на своей территории 160 тысяч беженцев, находившихся в тот момент на территории Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран, входящих в Евросоюз. Против этого решения выступила Венгрия. Однако 6 сентября этого года Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев. Польша вначале согласилась расселить у себя несколько тысяч беженцев, однако впоследствии изменила свое решение. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают страны «Вышеградской группы» — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.