Лидером на выборах в Киргизии стал пропрезидентский кандидат

Кандидат от пропрезидентской партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах президента страны. По предварительным данным, он получает около 55 процентов голосов. Об этом в воскресенье, 15 октября, заявила глава ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова, передает РИА Новости.

Цифра получена после подсчета более 1,5 миллиона голосов при общей явке в 1 миллион 557 тысяч 225 человек. Ближайший конкурент Жээнбекова, оппозиционер Омурбек Бабанов, набирает около 33 процентов.

По закону кандидат, набравший в первом туре более половины голосов, становится победителем, в противном случае назначается второй тур голосования. При этом порога явки на выборах нет.

Выборы президента Киргизии прошли в воскресенье, 15 октября. Нынешний глава государства Алмазбек Атамбаев не баллотируется, так как конституция запрещает выдвигать свою кандидатуру на второй срок. В выборах принимают участие 11 кандидатов, трое из которых ранее занимали пост премьер-министра страны (Жээнбеков, Бабанов и Темир Сариев).