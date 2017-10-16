Найдено эффективное средство от старения

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв определили молекулярный механизм, который определяет продолжительность жизни червей и млекопитающих. Оказалось, что животные, имеющие в организме высокий уровень определенных белков, живут дольше и в меньшей степени страдают от возрастных заболеваний. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications. Пресс-релиз доступен на сайте EurekAlert!.

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Специалисты обнаружили, что повышение или уменьшение концентрации белков, называемых Kruppel-подобными факторами транскрипции (KLF), позволяет продлевать или сокращать жизнь круглых нематод Caenorhabditis elegans. Эти соединения регулируют активность генов, подавляя их экспрессию — процесс, когда информация, содержащаяся в ДНК, используется для синтеза биополимеров. KLF есть не только у червей, но и у млекопитающих, включая человека.

С возрастом уровень KLF снижается. Учитывая, что эти белки важны для поддержания функции кровеносных сосудов, их потеря провоцирует развитие гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже деменции. Kruppel-подобные транскрипционные факторы контролируют аутофагию — уничтожение дефектных клеток, их органелл и побочных продуктов жизнедеятельности самим организмом. В противном случае происходит накопление клеточного «мусора» и токсичных веществ, что сокращает жизнь.