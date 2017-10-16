Молодого петербуржца уличили в «пьяном» наезде на троих человек из мести

20-летнего жителя Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве и покушении на убийство, совершенных с использованием автомобиля. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Подозреваемый в ночь на 15 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома 25 корпус 2 по улице Замшина после внезапно возникшей ссоры с компанией молодых людей сел в свой BMW-520, на котором совершил наезд на потерпевших», — говорится в сообщении.

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В результате инцидента все потерпевшие были госпитализированы. Один из них, молодой человек 1989 года рождения, через несколько часов после наезда скончался в больнице.

Как отметили в региональном управлении СКР, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

2 сентября стало известно, что в Нижнекамске Nissan Juke наехал на рабочего, вылезавшего из люка. В результате ДТП мужчина получил перелом ребер, его госпитализировали.