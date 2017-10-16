Американцы предложили покорять улицы в кроссовках «бандит»

Американский бренд Under Armour выпустил новую модель беговых кроссовок, получившую название Bandit 3. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 16 октября.

Как указывает бренд, обувь предназначена для покорения улиц. Конструкция кроссовок предусматривает бесшовную пятку, которая подстраивается под форму ступни для комфортной посадки. Плетеный верх обеспечивает гибкость при движении, благодаря чему обувь подходит для бега на большие дистанции.

«Under Armour представила совершенно новую модель серии Bandit. Теперь кроссовки сочетают технологию конструкции SpeedFit и внешний задник, обеспечивая мягкую и надежную посадку. Верхний слой кроссовка сделан из воздухопроницаемого трикотажа, который редко можно встретить в обуви данной ценовой категории», — оценил модель авторитетный журнал для спортсменов-бегунов Runner’s World.

Кроссовки уже появились в продаже, в том числе и в России.

Компания Under Armour основана в 1996 году в США. Головной офис компании расположен в городе Балтимор (штат Мериленд). Бренд выпускает технологичную спортивную одежду, обувь и снаряжение из инновационных материалов для спортсменов любого уровня подготовки.

