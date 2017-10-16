Ценности
 

Американцы предложили покорять улицы в кроссовках «бандит»

Перейти в «Мою Ленту»

Американский бренд Under Armour выпустил новую модель беговых кроссовок, получившую название Bandit 3. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 16 октября.

Как указывает бренд, обувь предназначена для покорения улиц. Конструкция кроссовок предусматривает бесшовную пятку, которая подстраивается под форму ступни для комфортной посадки. Плетеный верх обеспечивает гибкость при движении, благодаря чему обувь подходит для бега на большие дистанции.

«Under Armour представила совершенно новую модель серии Bandit. Теперь кроссовки сочетают технологию конструкции SpeedFit и внешний задник, обеспечивая мягкую и надежную посадку. Верхний слой кроссовка сделан из воздухопроницаемого трикотажа, который редко можно встретить в обуви данной ценовой категории», — оценил модель авторитетный журнал для спортсменов-бегунов Runner’s World.

Кроссовки уже появились в продаже, в том числе и в России.

Компания Under Armour основана в 1996 году в США. Головной офис компании расположен в городе Балтимор (штат Мериленд). Бренд выпускает технологичную спортивную одежду, обувь и снаряжение из инновационных материалов для спортсменов любого уровня подготовки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Louis Vuitton создал кроссовки имперских штурмовиков за 1000 долларов
Nike выпустит бюджетную версию Air Vapormax без шнурков
Under Armour усовершенствовал беговые кроссовки
Последние новости
Путин ввел санкции против Северной Кореи
Легионер «Спартака» похвастался роскошной жизнью в России
Зарегистрированы волны пространства-времени от слияния нейтронных звезд
Захарченко заявил о задержании причастных к убийству Моторолы
Мужчину осудили за совершенное 20 лет назад убийство подростка под Ульяновском
Британцы решились на татуировки вслепую и обзавелись «гонореей» и «сифилисом»
Появились новые подробности аварии с голой россиянкой в Доминикане
Ценности
Ценности00:0715 октября

Держат удар

Здесь делают часы, которые можно бросать с третьего этажа
16:42Сегодня

Киргизы восхитились футболкой танцующего миллионера

17:01Сегодня

Умный электромотоцикл доставит удовлетворение водителю

14:14Сегодня

Французы предложили улучшать кожу лица водорослями и стволовыми клетками

Ценности00:0711 октября

«Я бью татуировки своему отцу»

Татуировщик Негур знает, что такое реальная боль
14:51Сегодня

Путин наградил французского миллиардера медалью Пушкина

13:21Сегодня

Seiko выпустил часы для любителей павлинов

12:23Сегодня

Дарт Вейдер накачает мышцы спортсменам

Ценности11:28 9 октября

Кто любит покрепче

Для легкого, но головокружительного опьянения совсем не обязательно пить
14:07Сегодня

Рождественскую свечу предложили купить за пять тысяч рублей

11:29Сегодня

Наоми Кэмпбелл предложит россиянкам платья из тюля

13:21Сегодня

Estee Lauder показал аромат «удивительного цветка»

Россия
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Чистый разум без границ и берегов
В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Гоша и президент
О чем Путин разговаривал с участниками фестиваля молодежи
Мутко рассказал о пережитой дедовщине
В Сибири забили тревогу из-за казахстанских нечистот
На Камчатке 15-летнюю школьницу жестоко избили за болтливость
Подмосковные предприниматели получат многомиллионные субсидии
Все материалы
Мир
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Появились новые подробности аварии с голой россиянкой в Доминикане
Путин ввел санкции против Северной Кореи
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Все материалы
Бывший СССР
Це не Європа
Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы
Захарченко заявил о задержании причастных к убийству Моторолы
Польша отказалась поддержать пересмотр условий ассоциации ЕС и Украины
Вице-спикер парламента Эстонии ушел в отставку из-за домогательств к женщине
В ДНР прокомментировали гибель основателя полка «Азов»
В ДНР открыли горячую линию для жителей «оккупированных Украиной территорий»
Под Одессой мужчину избили за попытку закрасить слова «Слава Украине» на заборе
Все материалы
Финансы
Паленый товар
Пожар в крупнейшем торговом центре Москвы обошелся в миллиарды рублей
Майские указы Путина оказались под угрозой срыва
«Криптовалютное государство» захотело на Красную площадь
Названы самые зависимые от кредитов имена россиян
За подделку финансовой отчетности предложили сажать на семь лет
Чистая прибыль «Почта-банка» составит в 2017 году миллиард рублей
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
В России создадут новую авиакомпанию
Иракский Курдистан под давлением Ирака существенно снизил добычу нефти
Дворкович открыл форум в Сколково
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
В российских школах предложили развить пропаганду использования презервативов
В Минфине подтвердили планы брать пошлину за товары дороже 50 евро
Все материалы
Силовые структуры
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Иди лесом: Москва испугалась нового маньяка
В Битцевском парке нашли мужские ноги и голову рядом с трупом женщины
Четвертого члена «банды желтых хризантем» поймали в Рязани
Гостившему в Воронеже калужанину дали пожизненное за убийство хозяев
Следствие заинтересовалось смертью актера Марьянова
В Бурятии задержан третий участник смертельной драки с борцом Власко
Все материалы
Наука и техника
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год«События развивались по наихудшему сценарию»
Кто утопил Россию в крови в 1917 году
Сахар оказался причиной смертоносного рака
Зарегистрированы волны пространства-времени от слияния нейтронных звезд
НАСА успешно испытало ионный двигатель
Маск раскрыл подробности Big F*cking Rocket
Все материалы
Спорт
Живи: Шумахер на грани смерти
Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился
Футбольный матч в Аргентине задержали из-за огромного количества конфетти
Легионер «Спартака» похвастался роскошной жизнью в России
Священный вечный огонь Олимпиады-1964 потух
Информатору WADA Родченкову пригрозили 10 годами тюрьмы
Сборная России оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей в рейтинге ФИФА
Украинский тренер захотел показать футболистам другую жизнь в тюрьме
Все материалы
Культура
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
Написать книгу и разбогатеть
Раскрыты секреты бестселлеров «Девушки с татуировкой дракона» и «Кода да Винчи»
Потеря Бойца
В русском кино стало на одного настоящего мужика меньше: умер Дмитрий Марьянов
Павленский объяснил поджог банка желанием начать мировую революцию
Умер мудрец из «Игры престолов» Рой Дотрис
Разгневанные поджогом банка французы потребовали вернуть Павленского в Россию
Крис Ри приедет в Россию
Все материалы
Интернет и СМИ
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Британка отправила фото гениталий любовника его детям и угодила под суд
РЕН ТВ выдал за военного эксперта героя мема «Гарольд, скрывающий боль»
Глава Microsoft назвал ответственных за глобальную вирусную атаку WannaCry
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Ведущий в США зачитал рэп и неуклюже показал средний палец зрителям
Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи от переписок
Все материалы
Ценности
Держат удар
Здесь делают часы, которые можно бросать с третьего этажа
Киргизы восхитились футболкой танцующего миллионера
Умный электромотоцикл доставит удовлетворение водителю
Французы предложили улучшать кожу лица водорослями и стволовыми клетками
Seiko выпустил часы для любителей павлинов
Дарт Вейдер накачает мышцы спортсменам
Наоми Кэмпбелл предложит россиянкам платья из тюля
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Россияне испугались летать в пятницу, 13-го
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Спасение унесенной в море собаки сняли на видео
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
Паровоз Гарри Поттера спас застрявшее в болоте семейство
Охотники за подарками в Екатеринбурге несколько часов стояли в очереди на холоде
Все материалы
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Ну, ХV
Тест-драйв Subaru XV нового поколения — машины, которой придется непросто
Дрифт-кар сразился в дрэге с одной из самых некрасивых машин
«Группа ГАЗ» объяснила обнаружение тетриса в «ГАЗелях»
Audi показала силуэт нового A7
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Безмолвие смерти
Жуткие фото городов-призраков
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы