Under Armor усовершенствовал беговые кроссовки

Американский бренд спортивной одежды и снаряжения Under Armour представил новую коллекцию беговой обуви Run The Spectrum, сообщается в пресс-релизе, во вторник, 18 июля.

В коллекции три модели обуви: амортизирующая модель UA Speedform Gemini 3 (уже третья в линейке Gemini для бегунов на длинные дистанции), новые кроссовки UA Speedform Europa, обеспечивающие стабильность в движении (они поддерживают стопу во всех фазах опоры благодаря высокоплотной и легкой промежуточной подошве), и кроссовки для соревнований и быстрого бега UA Speedform Velociti: их облегченная сетчатая верхняя часть улучшает вентиляцию.

Фото: пресс-служба Under Armor 1 /5

В России коллекция представлена в интернет-магазине Lamoda.

Компания Under Armour основана в 1996 году в США. Головной офис компании расположен в городе Балтимор (штат Мериленд). Бренд выпускает технологичную спортивную одежду, обувь и снаряжение из инновационных материалов для спортсменов любого уровня подготовки.

