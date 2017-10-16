В Сибири забили тревогу из-за казахстанских нечистот

Власти Тюменской области приняли меры по защите населения из-за прорыва в реку Ишим канализационных стоков в городе Петропавловск (Казахстан). Об этом говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 16 октября.

«В городе Ишим (...) в профилактических целях введен режим гиперхлорирования, усилен производственный контроль за качеством подаваемой воды», — отмечается в сообщении.

В настоящее время установлено только кратковременное превышение в 1,5 раза содержания ионов аммония в речной воде. По другим параметрам она соответствует требованиям санитарных правил.

Жителям Казанского, Ишимского и Абатского районов области рекомендовано использовать воду только после кипячения. Администрации поручено «обеспечить подвоз населению спецавтотранспортом питьевой воды гарантированного качества».

В Роспотребнадзоре готовятся к проведению при необходимости профилактических мероприятий в Тобольске и ряде других городов и районов.