Мутко рассказал о пережитой дедовщине

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что во время обучения на моториста в профессиональном техническом училище №226 речного флота в городе Петрокрепость Ленинградской области подвергся дедовщине. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 16 октября.

«Дедовщина страшная была. (...) На первом курсе мама присылала мне посылки, пока поднимался на третий этаж, от посылок уже ничего не оставалось. На втором курсе мы дедовщину прикрыли; много подобного было в жизни», — сказал вице-премьер на встрече с участниками и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Мутко также признался, что в юности хотел стать капитаном дальнего плавания, хотя и не переносил качку: «С 12 лет мечтал об этом».

Виталий Мутко окончил училище №226 в 1977 году. На протяжении следующих двух лет он работал матросом-мотористом на судах Ленинградского морского пассажирского порта и Управления Северо-Западного речного пароходства (СЗРП). В 1987 году Мутко окончил Ленинградский институт водного транспорта (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций) по специальности «судовые машины и механизмы». В 1999 году получил юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.