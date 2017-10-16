Названы самые зависимые от кредитов имена россиян

Наибольший уровень просрочки по микрокредитам зафиксирован у россиян с фамилиями Кузьмины, Виноградовы и Орловы. Об этом говорится в исследовании компании «Домашние деньги», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

«На платежеспособность заемщика микрофинансовой организации (МФО) влияют не только традиционные факторы (уровень заработной платы, кредитная история), но и определенная взаимосвязь наблюдается в части имен и фамилий», — отмечается в материалах «Домашних денег». Исследование проводилось на основе выборки заемщиков МФО с учетом, что на одно имя или фамилию приходится более 200 договоров.

Самыми дисциплинированными клиентами микрофинансовых организаций оказались Киселевы, Макаровы и Алексеевы. Уровень просроченной задолженности у них (доля договоров со сроком более 30 дней из общего количества займов, оформленных на эту фамилию) не превышает 12 процентов.

Чаще всего к услугам МФО прибегают Ивановы, Смирновы, Кузнецовы, Поповы, Васильевы, Петровы, Соколовы, Михайловы, Новиковы и Федоровы.

Среди заемщиков чаще встречаются такие имена, как Елена, Татьяна, Наталья, Александр и Ольга. На их долю приходится около 20 процентов всех договоров. В данных по уровню просроченной задолженности заемщиков лидируют мужские имена: Евгений, Владимир, Дмитрий, Иван, Максим. «Женщины более ответственно относятся к своим обязательствам и реже выходят на просрочку», — указывают эксперты. В целом к услугам МФО чаще прибегают женщины — их доля составляет 56 процентов всех займов.

По данным Национального бюро кредитных историй, на тысячу экономически активных россиян в среднем приходится 39 займов до зарплаты, микрокредиты чаще берут в Сибири, реже — на Кавказе.