В сети испугались истеричной лекции профессора о ненависти к гранату

Психическое состояние американского профессора Джейн Мартино вызвало вопросы у пользователей Twitter после того, как в сеть попало видео c лекцией, которую она читала в колледже Де-Мойн.

Мартино яростно кричала, что ненавидит гранаты и призывала всех присутствующих в аудитории отказаться от них. «Скажите это: "Нет гранатам!" Нет, нет, нет, нет, нет гранатам!» — кричала женщина, прыгая и размахивая руками.

Видео снял один из учеников профессора. Оно было опубликовано в Twitter и за несколько дней собрало около 80 тысяч ретвитов и 180 тысяч лайков.

Зрителям показалось, что женщина не в себе. Некоторые признались, что были шокированы ее поведением и вспомнили похожие вирусные видео.

Пользователи не понимали мотивы поведения лектора и просили автора видео разместить хотя бы одну подсказку, указывающую на контекст. Оказалось, что женщина не сумасшедшая, у нее не случился нервный срыв, просто Мартино вела урок по психологии и на примере гранатов пыталась научить студентов, как нужно не любить что-либо, объяснил один из комментаторов поста.