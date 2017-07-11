Получившая два выходных на восстановление психики американка разгневала соцсети

Веб-разработчик Мэдэлин Паркер (Madalyn Parker) из США навлекла на себя гнев пользователей Twitter после публикации переписки со своим работодателем, который поддержал ее желание взять отгулы для восстановления психического здоровья.

Девушка разослала коллегам письмо со следующим текстом: «Привет, команда. Сегодня и завтра я беру два дня выходных, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье. Надеюсь, вернусь на следующей неделе обновленной и снова готовой на 100 процентов».

Паркер удивилась, когда увидела реакцию генерального директора компании Бена Конглтона (Ben Congleton). Он поблагодарил ее за письмо, отметив, что оно стало важным напоминанием об острой необходимости подобных отгулов. «Не могу поверить, что это не считается нормой во всех организациях», — признался Конглтон. Руководитель компании посчитал, что поступок сотрудницы послужит примером для остальных и поможет разрушить стереотипы об эффективности работы.

Скриншот переписки обрел вирусный эффект. Запись набрала более 10 тысяч ретвитов и 30 тысяч лайков. Правда, некоторые пользователи признались, что ситуация задела их за живое и не вызвала ничего, кроме негодования, поскольку их работодатели не позволяют сотрудникам подобных вольностей. «На моей последней работе я на полдня взял отгул для восстановления психологического состояния и получил уведомление о том, что наша страховка не покрывает таких случаев», — посетовала Джени Клейтон в Twitter.

Пользователи подискутировали о том, насколько целесообразны такие отгулы. Некоторые посчитали, что девушка неспособна правильно распределять обязанности, вследствие чего перегружается и просит дополнительные дни на отдых. Остальные восхитились щедростью руководителя Паркер.

Сам Конглтон признался, что ошеломлен столь бурной реакцией на его ответ. «Это 2017 год. Не могу поверить, что психическое состояние работников вызывает такие дискуссии, в то время как один из шести американцев лечится от ментального расстройства», — напомнил он.