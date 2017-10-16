Из-за лесных пожаров в Португалии погибли 27 человек

Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 27 человек, ранения получил 51 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает SAPO24.

В тушении огня задействованы шесть тысяч пожарных и спасателей, в распоряжении которых имеются 1,8 тысячи единиц специальной техники. Основные очаги возгорания находятся в районах Коимбра, Гуарда, Кастело Бранко, Авейру, Лейрия, Лиссабон, Визеу, Вила-Реал и Сантарене.

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза выпустил в связи с этой ситуацией специальное заявление. «Глава государства выражает свою солидарность с народом и местными властями по всей стране, а также выражает благодарность пожарной охране и другим структурам гражданской защиты, задействованным в борьбе с огнем, а также выражает свою глубокие соболезнования семьям погибших», — говорится в документе.

Португальские власти уже назвали нынешние лесные пожары самыми мощными после аналогичных событий летом этого года. Тогда жертвами огня стали 64 человека.