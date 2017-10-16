Путин поздравил Жээнбекова с победой на выборах президента Киргизии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову по случаю его избрания президентом Киргизии. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 16 октября.

«Итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым Сооронбай Жээнбеков пользуется среди соотечественников, и свидетельствуют о признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития Киргизии», — говорится в телеграмме.

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Путин также отметил, что в России высоко ценят личный вклад Жээнбекова в укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Кроме того, он выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества.

Президентские выборы состоялись в Киргизии 15 октября. По предварительным данным ЦИК республики, лидирует кандидат от партии власти, бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, набравший более 54 процентов голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33 процентов голосов.

Нынешний глава государства Алмазбек Атамбаев не баллотируется, так как конституция запрещает выдвигать свою кандидатуру на второй срок.