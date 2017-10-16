Маноло Бланик обует женщин в «милахи»

Дизайнер обуви Маноло Бланик, основатель бренда Manolo Blahnik, представил новую зимнюю коллекцию обуви. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе бренда в понедельник, 16 октября.

В новую коллекцию женской обуви вошли модели, навеянные воспоминаниями о Сицилии, а также работами художника Марка Ротко и скульптора Александра Колдера. «Сицилийские» модели декорированы искусственными кораллами красного и бирюзового цветов. Туфли, сандалии и мюли по мотивам творчества Ротко, в частности модель Millaha, украшены аппликациями из кожи контрастных оттенков в виде геометрических фигур, а обувь, созданную под влиянием работ Колдера, например модель Sidonia, демонстрирует контрасты фигур и линий.

Фото: Manolo Blahnik 1 /5

Туфли, балетки и ботильоны из вечерней части коллекции, на которую Бланика вдохновила личность австрийской императрицы Сисси, одной из самых романтических женщин XIX столетия, украшены блестящими звездами со стразами. Наконец, есть модели с меховым декором — из текстиля с выработкой, напоминающей узор шкуры жирафа, или из замши.

Маноло Бланик — дизайнер обуви испанского происхождения. В 1973 году зарегистрировал бренд Manolo Blahnik. Сотрудничал с Calvin Klein, Christian Dior, Perry Ellis, Rifat Ozbek, Zandra Rhodes, Jean Muir, Yves Saint Laurent и John Galliano. Среди клиенток Manolo Blahnik — Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер, Кайли Миноуг и другие знаменитости. Туфли марки часто появлялись в сериале «Секс в большом городе», их даже называли пятой звездой сериала (после четырех главных героинь).