Детский технопарк «Кванториум» откроется в Мурманске

В Мурманске 17 октября откроется детских технопарк «Кванториум», передает b-port.ru. Для гостей площадки проведут презентацию-экскурсию и торжественную церемонию посвящения в кванторианцы.

Подобные центры откроются в тот же день в 16 других регионах России, а к концу 2018 года детские технопарки будут работать в 70 субъектах страны.

Проект мурманского «Кванториума» реализован в рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей» Минобрнауки, под патронажем инновационного центра «Сколково» и при поддержке «Кольской ГМК». Федеральным оператором сети технопарков выступает Фонд новых форм развития образования.

«Кванториум» представляет собой особую среду для быстрого развития детей по актуальным научно-техническим направлениям, оснащенную современным, высокотехнологичным оборудованием. Ребята занимаются в таких технопарках проектной деятельностью и развитием компетенции в сфере коммуникации, креативности, критичности мышления, приобретают опыт командной работы.