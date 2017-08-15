Стартовал отбор школьников для обучения в красноярском технопарке «Кванториум»

В Красноярском крае стартовал отбор претендентов для обучения в детском технопарке «Кванториум», пишет газета «Наш Красноярский край» во вторник, 15 августа.

Отсев школьников будет проводится в три этапа и завершится 15 сентября. Претенденты должны пройти очное тестирование и предоставить документы о своих достижениях и успеваемости.

Ежегодно в новом учебном центре по семи разным направлениям: «Аэроквантум», «Робоквантум», «Энерджиквантум», «Космоквантум», «Наноквантум», «Виртуальная и дополненная реальность» и «Промышленный дизайн», — планируется обучать 1750 молодых людей, в возрасте от 12 до 17 лет. Еще 20 тысяч человек привлекут к участию в мероприятиях на базе технопарка.

Красноярский «Кванториум» открыт в апреле. На его создание выделено 75,7 миллионов рублей из регионального и 56,3 миллиона — из федерального бюджетов. Еще 40 миллионов рублей инвестировала в проект компания «Норникель».

«На этой площадке будет формироваться новое поколение талантливых, профессиональных людей, которые, получив навыки в школьном возрасте, смогут работать в интересных компаниях, научных институтах, университетах, где будут добиваться значимых для страны и всего мира результатов», — заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на церемонии открытия технопарка.

