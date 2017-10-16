В Бурятии задержан третий участник смертельной драки с борцом Власко

Следователи задержали третьего участника конфликта, в результате которого был убит чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко 29 июля. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила пресс-служба республиканского управления СК.

По данным ведомства, 32-летний приятель двух ранее арестованных по этому делу молодых людей во время убийства спортсмена открыл прицельный огонь из своего травматического пистолета Grand Power T12-F по находившимся на месте происшествия людям. Также мужчина угрожал этим оружием двум сотрудникам полиции, которые пытались задержать его.

По ходатайству следствия суд арестовал третьего фигуранта дела.

4 сентября СК сообщил, что зачинщиком драки, в которой погиб Власко, оказался его друг. Он начал приставать к девушке, а ее приятель с товарищами избил его. После этого молодой человек вернулся к своим друзьям, среди которых был и Власко, и попросил разобраться с обидчиками, не сказав им про причину его избиения.

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«Власко начал беседовать с обидчиком друга, но в этот момент на него напали двое молодых людей, один из которых нанес спортсмену удар ножом в надключичную область, а второй — удар металлическим прутом по голове. Затем первый из нападавших взял из воды камень и нанес им удар по голове потерпевшего. В результате их действий Власко скончался», — сообщили в СК. Эти двое мужчин 29 и 33 лет арестованы. Им предъявлены обвинения в убийстве

Власко был убит 29 июля. Дело удалось раскрыть благодаря видеозаписи, сделанной одним из участников конфликта.

Спортсмен родился 14 марта 1997 года. В 2015-м и 2016-м он становился победителем юниорского чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 96 килограммов.