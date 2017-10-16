Зампред ЦБ сравнила инфляцию с облаками

В России инфляцию никто не разгонит, поскольку «это не облака». Об этом заявила заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, сообщает Rambler News Service.

По ее словам, со временем исчерпаются временные факторы и инфляция вернется к текущему уровню.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает, что к концу 2017 года инфляция может замедлиться до 3,2 процента. В свою очередь Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 2,7-3,2 процента по итогам 2017 года.

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4 октября Росстат сообщил, что инфляция в России держится на нулевом уровне уже четвертую неделю подряд. По итогам сентября рост цен был нулевым, в августе была зафиксирована дефляция.

Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.