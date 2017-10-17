Забежавшую с медвежонком на завод медведицу застрелили под Тюменью

Охотоведы застрелили медведицу, забредшую с медвежонком на завод «Сибур Тобольск» в Тюменской области. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает РИА Новости.

Следы диких хищников на территории предприятия обнаружили 12 октября. Сотрудники завода обратились в Госохотуправление и вызвали инспекторов-охотоведов. Сначала специалисты пытались выгнать медведицу в лес, но она отказалась и начала вести себя агрессивно. С ней был медвежонок. Охотоведы приняли решение убить зверя. Детеныша отловили.

«Я просто для себя обращалась к экологам (…). Они сказали, что нынче достаточно голодный год был. По слухам, и в местном селе Абалак встречаются медведи, которые могут начать себя агрессивно вести. Есть мнение, что нынче мало грибов было в Тобольске. Возможно, что с этим как-то связано [то, что животные выходят к людям]», — сказала собеседница агентства.

Ранее в сети появилось видео встречи канадца Джордана Коута с заглянувшими ему во двор медведей и двумя медвежатами. Мужчина вежливо попросил зверей уйти: «Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли, ладно?» Услышав эти слова, хищник повернулся и зашагал прочь. Канадец поблагодарил его и добавил вдогонку: «Надеюсь, вам понравился мой двор. Желаю хорошо провести день!» Пост собрал 4,2 тысячи лайков.