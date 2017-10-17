Интернет и СМИ
 

Порносайт заступился за затравленную модель с волосатыми ногами

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Популярный порносайт xHamster обратился к компании adidas после травли шведской модели Арвиды Бистрем (Arvida Byström), которая продемонстрировала в рекламном ролике покрытые волосами ноги. Об этом ресурс написал в своем Twitter.

Представители порносайта уточнили, что предложили компании разместить баннеры с фотографиями модели на своем сайте. Они также выразили уверенность, что ситуация, в которой оказалась Бистрем, ужасна.

«xHamster поддерживает женщин с любым телом. Арвида Бистрем — пионер в своей области, и мы поддерживаем, что она не стесняется волос на теле, и поэтому прекрасна. Рекомендуем ей загружать свои фотографии на наш сайт», — отметил вице-президент компании Алекс Хокинс.

В начале октября adidas Originals опубликовала ролик, в котором модель позирует в кроссовках бренда с волосами на ногах и в зоне подмышек. Бистрем является известным активистом движения no-shave («без бритья»), но поклонники бренда посчитали, что она не вписывается в рекламную кампанию. Под фото и видео с девушкой появились многочисленные комментарии с оскорблениями и угрозами.

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