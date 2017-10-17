Китайцы создали клон американской робособаки

Видео: Unitree Robotics / YouTube

Китайский стартап Unitree Robotics создал робота-собаку Laikago, которая напоминает разработку BigDog американской компании Boston Dynamics. Видео изделия доступно на сайте IEEE Spectrum.

В Unitree Robotics признают, что при разработке Laikago вдохновлялись роботами, созданными Boston Dynamics. От оригинала китайское изделие отличается меньшими размерами и отсутствием автономности (управляется дистанционно при помощи контроллера Wi-Fi), однако оно так же способно сохранять равновесие на пересеченной местности.

Робот назван в честь собаки-космонавта Лайки — первого животного, которое СССР 3 ноября 1957 года на корабле «Спутник-2» вывел в космос.

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Изделие предлагается использовать для доставки небольших грузов.

Каждый робот планируется продавать за 20-30 тысяч долларов. Пользователи могут установить на машину дополнительные модули, например стереокамеры или лидарные датчики.

Компания Boston Dynamics в настоящее время принадлежит японской SoftBank. Американский разработчик известен антропоморфным роботом Atlas и четвероногим BigDog.