Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева

Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip определили самые популярные среди туристов, пользующихся Instagram, города России и мира. Отчет об исследовании имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Аналитики подсчитали количество хештегов с упоминанием населенных пунктов. Москва оказалась отмечена более 77 миллионов раз (хештеги #москва и #moscow). На втором месте Санкт-Петербург (23 миллиона упоминаний). На третьем месте Краснодар — его в хештегах обозначили 14,4 миллиона раз. Также в десятку лидеров вошли Калининград, Сочи, Казань , Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург и Уфа.

Среди городов ближнего зарубежья наибольшее количество отметок получил Киев. Столица Украины упоминается чуть менее 12 миллионов раз. Также в топ вошли Алма-Ата, Астана, Баку, Минск, Рига, Тбилиси, Батуми и Ереван.

Среди стран дальнего зарубежья лидирует Лондон с 84,6 миллиона упоминаний. На втором месте отмеченный 76,7 миллиона раз Дубай (ОАЭ), далее следуют Париж, Нью-Йорк, Стамбул, Майами, Рим, Токио, Гонконг и Сингапур.